Het filmfestival van Cannes kent zijn winnaars en daar zijn verschillende Belgen bij. De hoofdprijs gaat dit jaar echter naar een Koreaanse thriller met een kloppend hart voor outcasts.

De Gouden Palm van 2019 gaat - niet geheel onverwacht - naar 'Parasite', de nieuwste film van Cannes-lieveling Bong Joon-ho. Daarin keert hij terug naar zijn heimat Korea, en naar de topvorm die we van hem gewoon zijn. Het is de eerste keer dat een Zuid-Koreaanse regisseur de prestigieuze filmprijs in de wacht sleept. Ook de broers Dardenne waren genomineerd, maar zij moeten het stellen met een andere prijs.

Lees ook: Gouden Palm voor 'Parasite': Koreaanse thriller met een kloppend hart voor outcasts

Jean-Pierre en Luc Dardenne hebben met 'Le Jeune Ahmed' de prijs voor de beste regie gewonnen op het filmfestival van Cannes. De nieuwste film van de Waalse broers gaat over de 13-jarige Ahmed die heen en weer geslingerd wordt tussen de absolute idealen van zijn imam en de verlokkingen van het leven. 'De film is een ode aan het leven', zei Luc Dardenne op het podium aan de zijde van zijn broer Jean-Pierre. 'Terwijl het identitaire populisme en de religieuze verkramptheid toenemen, wilden we een oproep tot het leven verfilmen, wat ook de roeping van cinema is.'

De Dardennes wonnen eerder al twee keer de Gouden Palm op het filmfestival, met 'Rosetta' en 'L'Enfant'.

De Grand Prix gaat naar de Belgische coproductie 'Atlantique', van de Franse-Senegalese regisseuse Mati Diop. De dochter van muzikant Wasis Diop en nicht van cineast Djibril Diop Mambéty draaide met 'Atlantique' haar eerste langspeelfilm, een relaas van clandestiene migratie dat ver van de clichés blijft. De film is in België gecoproduceerd door Frakas Production en kreeg steun van het Centre du cinéma et de l'audiovisuel van de Franse Gemeenschap.

Belgen op de erelijst

Daar stopt de triomftocht voor onze landgenoten nog niet. Zo won de Belgische film 'Nuestras Madres' van César Díaz de Caméra d'Or, de bekroning voor het beste regiedebuut. In de film gaat een jongeman op zoek naar zijn vader die guerrillastrijder was tijdens de dictatuur in zijn land. Vorig jaar won de Belgische film 'Girl' van regisseur Lukas Dhont de Caméra d'Or in Cannes.

De Oecumenische jury lauwerde de Duits-Amerikaanse film 'A Hidden Life' van Terrence Malick. Ook daarmee delen Belgen in de prijzen, want in de film zijn er bijrollen voor Matthias Schoenaerts (als Duits kapitein Herder) en Johan Leysen (als schilder). 'A Hidden Life' is het op ware feiten gebaseerde verhaal van een Oostenrijkse boer die tijdens WOII wordt opgeroepen maar weigert dienst te nemen in het nazileger. In het juryrapport staat te lezen: 'Het is een universeel verhaal dat ervoor pleit om ook in uiterst moeilijke omstandigheden beslissende keuzes te maken en de stem van het geweten te volgen'.

Gedeelde prijs

Sinds 2015 wordt ook l'Oeil d'Or uitgereikt, een prijs voor de beste documentaire. Die moest dit jaar worden gedeeld. Mogen zich beiden winnaar noemen: 'For Sama' van Waad al-Kateab, die getuigt over het leven in Aleppo tijdens de donkerste periode van het Syrische conflict, en 'La cordillère des songes' van Patricio Guzman, het laatste van een trilogie over zijn geboorteland onder de Pinochetdictatuur.