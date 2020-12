Anima, het internationaal animatiefilmfestival van Brussel, heeft haar openingsfilm voorgesteld: Wolfwalkers van Tomm Moore en Ross Stewart. De 40ste editie van Anima is voorzien van 12 tot 21 februari 2021.

Na The Secret of Kells (Oscarnominatie 2009) en Song of the Sea (Oscarnominatie 2015), wordt het werk van Tomm Moore nu voor de derde keer in de officiële selectie van Anima opgenomen. Bovendien is Wolfwalkers de afsluiter van deze trilogie over Ierse legenden en fabels. In de film vindt er een ontmoeting plaats tussen Robyn, dochter van een jager, en Mebh, een vreemd meisje met wilde rode haren dat 's nachts in een wolf verandert. Dwalend door het woud, op zoek naar wolven, wordt het tweetal steeds verder meegezogen in een magische en fascinerende wereld.

'Anima volgt het werk van deze uitzonderlijke filmmaker al sinds zijn debuut. Wij waren onmiddellijk overtuigd van zijn talent en wij beschouwen het dan ook als een grote eer onze 40e editie met zijn nieuwe film te kunnen openen', vertelt Dominique Seutin, codirectrice van Anima.

De film is in avant-première te zien op Anima. In Nederlandstalig België is Wolfwalkers vanaf 17 februari in de bioscopen te zien, waar hij wordt uitgebracht door JEF, de vereniging rond jeugdfilms.

De 40ste editie van Anima is een jubileumeditie en die willen de organisatoren maar wat graag laten doorgaan. De organisatie hoopt in februari de zalen van Flagey, Cinema Palace en Cinematek te kunnen vullen met filmliefhebbers. Indien de coronapandemie het nog niet toelaat, gaat het animatiefilmfestival online door. (Belga)

