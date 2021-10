In Annette, de geschifte rockopera van Leos Carax die momenteel in de bioscoop te zien is, spelen naast Adam Driver en Marion Cotillard ook heel wat Belgen mee. Al is de ene al wat langer in beeld dan de andere.

De Brusselse zangeres kreeg maar één scène, maar ze is wel prominent in beeld én mocht voor haar filmdebuut meteen in Cannes over de rode loper flaneren. Samen met de Vlaamse actrice en sopraan Noémie Schellens en vier andere vrouwen zingt ze het nummer Six Women Have Come Forward. In tegenstelling tot Angèle kreeg Opbrouck zelfs Spotify-credits voor zijn duet met Adam Driver. De acteur mag al zingend de allereerste performance van wonderbaby annex verontrustende marionet Annette aankondigen in de Opera van Luik. Inclusief Californisch accent. Je moet al behoorlijk opmerkzaam zijn om haar te spotten, maar volgens de aftiteling scoorde Van Den Broeck, die eerder meespeelde in F*** You Very, Very Much, Cordon en Tabula Rasa, een rolletje als 'Russian girl'. Ook de Antwerpse actrice Eva Van der Gucht, bekend van Iedereen beroemd! en Den elfde van den elfde, is in slechts één scène te zien, maar wel een cruciale: als verpleegster mag ze het kind van Adam Driver en Marion Cotillard op de wereld zetten terwijl ze tijdens het persen de bevallige woorden 'breathe in, breathe out, breathe in' zingt. De winnares van De Nieuwe Lichting 2020 mag aantreden als één van Drivers glamoureuze achtergrondzangeressen, net zoals The Voice van Vlaanderen-kandidate Sinay Bavurhe. De zangeressen schopten het zelfs tot in de officiële filmtrailer. Ella Leyers speelt zo'n vier seconden lang de stagemanager van Driver, maar ze krijgt wel een high five van de Hollywoodster. Wij kunnen ons ergere vormen van edelfiguratie voorstellen.