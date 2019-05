Voormalig filmregisseur Harvey Weinstein heeft een akkoord bereikt met verschillende vrouwen die hem beschuldigen van seksueel wangedrag, ter waarde van 44 miljoen dollar (39 miljoen euro). Dat meldt de krant Wall Street Journal.

Het akkoord, dat nog ondertekend moet worden, zou betrekking hebben op alle civiele rechtszaken die werden aangespannen tegen de voormalige Hollywoodmagnaat, waaronder die in Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook de procedure die de procureur van New York Eric Schneiderman opstartte om ervoor te zorgen dat de slachtoffers een voldoende hoge schadevergoeding zouden krijgen, is opgenomen in het akkoord. Schneiderman moest zelf trouwens opstappen omdat hij beschuldigd wordt van ongewenste intimiteiten.

Weinstein moet in september wel nog voor de rechtbank verschijnen in verband met beschuldigingen van vermoedelijk seksueel geweld. Hij werd vorig jaar in verdenking gesteld van een verkrachting in 2013 en van het dwingen van een vrouw tot orale seks in 2006. Meer dan 80 vrouwen hebben Weinstein beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag, onder hen ook beroemdheden als Ashley Judd, Angelina Jolie en Salma Hayek. De regisseur ontkent alle beschuldigingen.