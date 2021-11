De Amerikaanse acteur Joey Morgan is zondag op 28-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Hollywood Reporter op gezag van een woordvoerder bericht. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Morgan is vooral bekend als Augie Foster in de film 'Scouts vs. Zombies' van regisseur Christopher Landon, die vanaf 2015 in de bioscopen liep. In 'Flower' (2017) van Max Winkler vertolkte de acteur de rol van Luke Sherman.

Morgan is vooral bekend als Augie Foster in de film 'Scouts vs. Zombies' van regisseur Christopher Landon, die vanaf 2015 in de bioscopen liep. In 'Flower' (2017) van Max Winkler vertolkte de acteur de rol van Luke Sherman.