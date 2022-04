Na de dood van een lid van de filmcrew op een set met Hollywood-ster Alec Baldwin heeft een overheidsdienst van de staat New Mexico de producenten van de western 'Rust' een geldboete opgelegd. De producenten moeten een boete van bijna 137.000 dollar betalen (126.000 euro), zo deelt de overheidsdienst voor gezondheid en veiligheid op het werk (OSHB) in Santa Fe woensdag mee.

Een maandenlang onderzoek naar het schietincident in oktober 2021 bracht aan het licht dat de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd werden, klinkt het. De producenten worden ervan beschuldigd dat ze het niet nauw namen met veiligheidsprotocollen voor het gebruik van wapens. Zo mag er nooit "scherpe munitie" op een filmset aanwezig zijn of mag er geen wapen op iemand gericht worden, klinkt het.

Het 'tragische voorval' kon vermeden worden. Op de filmset van lowbudget-western 'Rust' kwam Halyna Hutchins (42) om het leven, de DoP (director of photography) of cameraregisseur van de film. Ook regisseur Joel Souza raakte gewond. Baldwin, die meewerkte als acteur en producent aan de film, vuurde het wapen af. Uit onderzoek bleek dat er een echte kogel in het wapen stak. De politie onderzoekt nog steeds hoe dat mogelijk was.

