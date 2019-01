Amandla Stenberg wil zo graag de wereld veranderen dat ze een rol in 'Black Panther' weigerde

ASL 20. Vrouw. Los Angeles. Instagram @amandlasponsored

Amandla Stenberg speelde als kind al mee in films als Colombiana (2011) en The Hunger Games (2012), maar werd pas echt opgemerkt door een schoolproject uit 2015. In het filmpje Don't Cash Crop on My Cornrows (te zien op YouTube) legt ze culturele toe-eigening uit op een opvallend intelligente en genuanceerde manier voor een zestienjarige. Vier jaar later is haar politieke engagement nog steeds minstens even groot.

Ze is een overtuigde feministe en BlackLivesMatter-verdediger, ze getuigde in de nasleep van metoo over een aanranding, ze praat openlijk over haar homoseksualiteit en weigert rollen die zich beperken tot clichés als 'dochter van drugdealer'. De half Afro-Amerikaanse, half Deense actrice bedankte zelfs voor een rol in Black Panther omdat ze vond dat die naar een actrice met een donkerder huidskleur moest gaan. Stenberg is wat men noemt een rolmodel.

The Hate U Give, haar recentste film, is haar dan ook op het lijf geschreven. Meer zelfs: toen Angie Thomas de gelijknamige young-adultroman schreef, zag ze het hierboven genoemde YouTube-filmpje en wist ze: dit is mijn hoofdpersonage Starr. Starr is al even gedreven om de wereld te veranderen. Nadat ze er getuige van is geweest hoe een zwarte vriend van haar onschuldig wordt neergeschoten door de politie, ontpopt ze zich als activiste. Stenbergs sterke vertolking van Starr wordt unaniem geprezen en betekent allicht haar definitieve doorbraak bij het grote publiek. Time zette haar onlangs op de cover van zijn 'Next Generation Leaders'-special, ze wordt weleens de toekomst van Hollywood genoemd en Beyoncé hoopt dat dochter Blue Ivy later net als Stenberg wordt.

Een willekeurige quote: 'Door sociale media waren we voor het eerst niet meer afhankelijk van witte instituties als platform. Nu, een paar jaar later, zie je het effect daarvan in Hollywood, in de diversiteit die eindelijk ook op het scherm getoond wordt.'

