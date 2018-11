Adil El Arbi en Bilall Fallah plannen nieuwe film in België

Het filmschema van Adil El Arbi en Bilall Fallah zit de volgende maanden bomvol. Dat ze Bad Boys for Life draaien, met Will Smith in de hoofdrol, en ze zich ook op de vierde Beverly Hills Cop mogen gooien, is genoegzaam bekend. Eerder raakte ook al bekend dat ze met Zouzou Ben Chikha, Wannes Cappelle en Dries Heyneman een nieuwe fictiereeks gaan maken, Grond, over twee Belgische begrafenisondernemers met Marokkaanse roots die heilige aarde willen importeren om hun geloofsgenoten er in België mee te begraven.

Nu meldt de gezaghebbende Amerikaanse filmwebsite Variety dat de spitsbroeders nog een project op stapel hebben staan, in samenwerking met de Franse cineast Jérémie Guez. Op basis van een idee van El Arbi en Fallah schreef Guez, die u misschien kent van het dit jaar uitgekomen A Bluebird in My Heart, een script over een moord in een nachtclub. De misdaad stelt de op dat moment al moeilijke relatie van de clubeigenaar en zijn vriendin nog verder op de proef. De film heet voorlopig Calypso en zou in België worden gedraaid.

Volgens Guez wordt het een mix van Brian De Palma's Snake Eyes en Sebastian Schippers Victoria. Wanneer de opnames van de film beginnen, is nog niet bekend. Net zoals El Arbi en Fallah heeft Guez eerst nog een andere job: hij begint binnenkort aan de opnames van The Sound of Philadelphia met Matthias Schoenaerts en Garrett Hedlund.