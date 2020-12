Vlaams acteur Ludo Busschots, die te zien was in series als Windkracht 10 en Stille Waters, is overleden. Hij werd 64 jaar.

Vlaams acteur Ludo Busschots, die te zien was in series als Windkracht 10 en Stille Waters, is overleden. Hij werd 64 jaar. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds dinsdagavond. Een doodsoorzaak is nog niet bekend.

Busschots studeerde in 1978 af aan de Studio Herman Teirlinck. Hij speelde vooral in series. Zo had hij (gast)rollen in onder meer De Paradijsvogels, Langs de kade, Willem van Oranje, Windkracht 10, Stille Waters, Albert II en De Smaak van De Keyser.

In de serie Geschiedenis mijner jeugd, uit 1983, gebaseerd op het gelijknamige boek van Hendrik Conscience, speelde hij de schrijver zelf. Ook in enkele films was hij te zien, onder meer in de film Windkracht 10: Koksijde Rescue en De zevende hemel.

