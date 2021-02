Acteur Gérard Depardieu (72), een van de monumenten van de Franse film, is op 16 december aangeklaagd voor "verkrachtingen" en "seksuele aanrandingen" die hij in de zomer van 2018 zou hebben begaan op een jonge actrice, zo heeft het Franse persbureau AFP dinsdag uit een bron dichtbij het dossier vernomen en zo is uit gerechtelijke bron bevestigd. De Franse acteur, die sinds 2013 ook de Russische nationaliteit heeft, ontkent.

De vrouw had eind augustus 2018 bij de gendarmerie klacht ingediend nadat ze volgens haar twee keer was verkracht in de Parijse woning van de acteur, op 7 en 13 augustus. Het parket van Parijs seponeerde de zaak in de zomer van 2019. Het onderzoek had de aantijgingen niet hard kunnen maken, klonk het.

Zo was er een confrontatie tussen Depardieu en de actrice, waaraan tot nu nooit ruchtbaarheid werd gegeven.

In de zomer van 2020 verkreeg de actrice dat een onderzoeksrechter zich over de zaak zou buigen, na een klacht met burgerlijkepartijstelling. Op die manier wordt er bijna automatisch een rechter aangesteld om het onderzoek weer op gang te brengen.

Volgens een bron dicht bij het onderzoek is Depardieu een vriend van de familie van het slachtoffer. Depardieus advocaat betreurt dat "deze informatie publiek wordt". De acteur is op vrije voeten, en laat via zijn advocaat weten dat hij "de feiten die hem ten laste worden gelegd totaal betwist".

Een advocate van de actrice vraagt het privéleven van haar cliënte te respecteren.

