Acteur Alec Baldwin heeft donderdag, vermoedelijk per ongeluk, de director of photography (DOP) van de western Rust doodgeschoten op de filmset. Ook verwondde hij de regisseur van de film Joel Souza.

Dat maakte de lokale politie bekend.

De film wordt opgenomen in de staat New Mexico. De DOP van de film, Halyna Hutchins, en de regisseur, Joel Souza, 'raakten gewond toen Alec Baldwin met een vuurwapen schoot dat gebruikt werd voor de opnames van de film Rust', zeggen de diensten van de sheriff van Santa Fe County in een persbericht.

Hutchins werd met de helikopter nog naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, maar overleed aan haar verwondingen. Souza ligt op intensieve zorg. Een woordvoerder van de sheriff verklaarde aan het gespecialiseerde magazine The Hollywood Reporter dat Souza 'in kritieke toestand' verkeert.

Ongeval

Een woordvoerder van de productie zei aan het magazine dat het om een 'ongeval' ging, waarbij met een geweer geschoten werd dat losse flodders moest bevatten.

Het onderzoek is donderdagavond (lokale tijd) nog aan de gang. De politie verhoort op dit moment getuigen. Momenteel is nog niemand beschuldigd, klinkt het in het persbericht.

Eerder hadden de diensten van de sheriff aangegeven dat het drama te maken heeft met een wapen dat dienstdeed als rekwisiet. 'De politie onderzoekt welk type projectiel afgevuurd is en hoe.'

Alec Baldwin

Rust is een western waarin Alec Baldwin de rol speelt van de vogelvrij verklaarde Harland Rust. Die wil zijn kleinzoon van dertien jaar helpen, die veroordeeld is tot de doodstraf voor moord.

Baldwin werd de voorbije jaren bijzonder populair in de VS door zijn imitaties van ex-president Donald Trump in het satirische programma Saturday night live. Baldwin is eveneens coproducent van Rust.

Het voorval doet denken aan een gelijkaardig incident in maart 1993. Acteur Brandon Lee, zoon van filmster Bruce Lee, overleed toen tijdens de opnames van de film The crow. Het wapen dat toen gebruikt werd, moest losse flodders bevatten. Maar uit de autopsie bleek dat Brandon Lee geraakt werd door een kogel die vastzat in de loop en loskwam door de losse flodder.

Dat maakte de lokale politie bekend.De film wordt opgenomen in de staat New Mexico. De DOP van de film, Halyna Hutchins, en de regisseur, Joel Souza, 'raakten gewond toen Alec Baldwin met een vuurwapen schoot dat gebruikt werd voor de opnames van de film Rust', zeggen de diensten van de sheriff van Santa Fe County in een persbericht. Hutchins werd met de helikopter nog naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, maar overleed aan haar verwondingen. Souza ligt op intensieve zorg. Een woordvoerder van de sheriff verklaarde aan het gespecialiseerde magazine The Hollywood Reporter dat Souza 'in kritieke toestand' verkeert. Een woordvoerder van de productie zei aan het magazine dat het om een 'ongeval' ging, waarbij met een geweer geschoten werd dat losse flodders moest bevatten. Het onderzoek is donderdagavond (lokale tijd) nog aan de gang. De politie verhoort op dit moment getuigen. Momenteel is nog niemand beschuldigd, klinkt het in het persbericht. Eerder hadden de diensten van de sheriff aangegeven dat het drama te maken heeft met een wapen dat dienstdeed als rekwisiet. 'De politie onderzoekt welk type projectiel afgevuurd is en hoe.' Rust is een western waarin Alec Baldwin de rol speelt van de vogelvrij verklaarde Harland Rust. Die wil zijn kleinzoon van dertien jaar helpen, die veroordeeld is tot de doodstraf voor moord. Baldwin werd de voorbije jaren bijzonder populair in de VS door zijn imitaties van ex-president Donald Trump in het satirische programma Saturday night live. Baldwin is eveneens coproducent van Rust. Het voorval doet denken aan een gelijkaardig incident in maart 1993. Acteur Brandon Lee, zoon van filmster Bruce Lee, overleed toen tijdens de opnames van de film The crow. Het wapen dat toen gebruikt werd, moest losse flodders bevatten. Maar uit de autopsie bleek dat Brandon Lee geraakt werd door een kogel die vastzat in de loop en loskwam door de losse flodder.