Speciaal voor zijn vijfentwintigste verjaardag haalt het Internationaal Kortfilmfestival Leuven gedenkwaardige inzendingen uit het verleden van onder het stof. Vijf aanraders van eigen bodem.

Carlo

De Limburgse Carlo moet zijn neef vervangen tijdens een voetbalmatch, maar wordt per ongeluk opgepikt door een wagen vol criminelen. In zijn tweede kortfilm legt Michaël R. Roskam het eerste zaadje voor Rundskop (2011): sappig Limburgs, opvliegend Waals, een frisse mix van komedie, actie en dramatiek én de eerste soundtrack van vaste componist Raf Keunen. In 2004 won Roskam met Carlo de publieksprijs op Leuven Kort.

Mompelaar

Marc James Roels maakt intussen met zijn vrouw Emma De Swaef prachtige stop-motionfilms als Ce magnifique gâteau! (2018), Wim Reygaert kent u van het Soulwax-project Dave (2012) en zijn band Drums Are for Parades. In 2007 gooiden ze samen hoge ogen met de absurde kortfilm Mompelaar. 't Hof van Commerce-rapper Serge Buyse die enkel kan communiceren in een onverstaanbaar gepiep, Piet De Praitere die diens moeder vertolkt, Gunter Lamoot als een geflipte natuurgids én fotografie door Nicolas Karakatsanis: een vreemde, maar onvergetelijke combinatie.

Big in Belgium

Vooraleer hij zichzelf op de kaart zette met films als Linkeroever (2008) ,Dirty Mind (2009) en Waste Land (2014), liet Pieter Van Hees van zich horen met de kortfilm Big in Belgium (1997). Een eenvoudige Kempenzoon doet daarin zijn uiterste best om wereldberoemd worden, maar dat verloopt niet altijd zoals gepland. Met Stefan Perceval, Viviane Demuynck, Frank Focketyn en Robby Cleiren verzamelde Van Hees bovendien een meer dan aardige cast.

Provence

De recentste titel uit het lijstje is Provence van de jonge Brusselse Kato De Boeck. Daarin vertelt ze het autobiografische verhaal van een elfjarig meisje dat tijdens een zomervakantie moet vechten om de aandacht van haar broer en daarbij voor het eerst geconfronteerd wordt met haar ontluikende volwassenheid. Sinds haar afstudeerproject aan het Ritcs vorig jaar in première ging op het Noord-Amerikaanse Palm Springs Shortfest, heeft De Boeck de zeges aan elkaar geregen, onder meer op Film Fest Gent, Leuven Kort en bij de Ensors.

Los taxios

Volgende maand vult hij met zijn langspeeldebuut Yummy de Vlaamse bioscopen met zombies, ingewanden en kots, maar in 1998 bleek Lars Damoiseaux ook al talent te hebben voor absurdistische horror. In Los taxios wordt een koppel Nederlandse toeristen ontvoerd door een psychopathische taxichauffeur die verdacht veel op Mo uit Thuis lijkt en beweert dat de Sint-Michielskathedraal een ontwerp van Gaudí is en Manneken Pis enkel op weekdagen geopend is.