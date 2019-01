2019 wordt het jaar waarin ook de grote Martin Scorsese zijn heil zoekt bij Netflix

In The Irishman geeft Scorsese het woord aan Frank Sheeran (Robert De Niro), een huurmoordenaar die kort voor zijn dood bekende dat hij in 1975 vakbondsleider Jimmy Hoffa (Al Pacino) vermoord had in opdracht van maffiakoning Russell Bufalino (Joe Pesci). Daarmee laat Martin Scorsese zijn licht schijnen over een van Amerika's grootste misdaadmysteries. Naar het lichaam van Hoffa wordt immers nog steeds gezocht.

Een gangstertragedie die zich afspeelt in New York, gespeeld door vertrouwde Scorsese-gezichten: alles aan The Irishman doet vermoeden dat Marty aanknoopt met het verleden. Alleen het medium verrast. De film zal niet in de eerste plaats in de bioscoop te zien zijn, maar op Netflix.

Delen We hadden het geluk dat Netflix ons dat geld wél wilde geven. Ze nemen een risico. Robert De Niro

Artistieke motieven speelden niet mee in Scorsese's keuze voor het streamingplatform. The Irishman zat al zeven jaar in de pijplijn maar geen enkele studio bleek bereid om het vereiste budget van 140 miljoen dollar op te hoesten. Geld dat vooral nodig was om de verjongingstechnologie van Industrial Light & Magic (die vaak wordt gebruikt in Marvelfilms) te bekostigen en onder meer Al Pacino (78) er veertig jaar jonger te laten uitzien.

Scorsese heeft het achterste van zijn tong nog niet laten zien, maar Robert De Niro wond er eind vorig jaar geen doekjes om: 'We hadden het geluk dat Netflix ons dat geld wél wilde geven. Ze nemen een risico.' Hij voegde er wel aan toe dat de film niet alleen gestreamd zal worden. Dat zou kunnen betekenen dat Netflix The Irishman toch in de bioscopen zal brengen, net zoals het dat een maand geleden deed met Roma, de zwart-witparel van Alfonso Cuarón.

Martin Scorsese is trouwens niet de enige grote cineast die dit jaar nieuw werk via Netflix presenteert. Guillermo del Toro, vorig jaar nog meervoudig Oscarwinnaar met The Shape of Water, zal zijn donkere, politiek beladen versie van Pinocchio via thuisstreaming lanceren. En ook J.C. Chandor, na All Is Lost en A Most Violent Year zowat Amerika's hoop in bange cinefiele dagen, kiest Netflix als uitstalraam voor zijn heistfilm Triple Frontier.

Vermoed wordt dat dat slechts het tipje van de ijsberg is, en dat Netflix meer grote regisseurs zal strikken om zo de grote studio's de loef af te steken in de jacht op awards. Dat betekent verre van een game over voor de traditionele cinema, maar het is nu al duidelijk dat Netflix een eindbaas is die zelfs door de meest ervaren spelers moeilijk verslagen kan worden.