Na 'Close' van Lukas Dhont is met 'Le otto montagne' van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch op de valreep een tweede film van Vlaamse makelij opgenomen in de Officiële Competitie van het filmfestival van Cannes. Dat heeft de organisatie donderdagavond bekendgemaakt. Adil en Bilall hebben met "Rebel" dan weer een uitnodiging op zak voor het officiële programma, zo meldt ook het Vlaams Audiovisueel Fonds.

'Le otto montagne' ('De acht bergen') werd donderdag aan de Officiële Competitie toegevoegd. Ook 'Un petit Frère' van de Franse cineast Léonor Seraille en'"Tourment sur les îles' van de Spanjaard Albert Serra werden in laatste instantie aan de competitie toegevoegd. 'Le otto montagne' is een adaptatie van de gelijknamige bestseller van Paolo Cognetti. Naast de regie tekenden van Groeningen en Vandermeersch ook voor het scenario. Het is het verhaal van Pietro en Bruno, een jongen uit de stad en een uit de bergen, die vriendschap sluiten als ze elf zijn, met een vergeten stukje Alpen als koninkrijk. Hun levens strekken zich uit, ze verliezen mekaar en vinden elkaar terug. Terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg, trekt Pietro de wereld rond. Een tocht in eenzaamheid en liefde, langs afkomst en bestemming, over vriendschap, leven en dood heen. De Italiaanse cast bestaat uit Luca Marinelli (Martin Eden), Alessandro Borghi (Devils), Filippo Timi (Vincere) en Elena Lietti (Anna).

Naast 'Close' en 'Le otto montagne' is er nog een derde Belgische film in competitie: 'Tori en Lokita' van Luc en Jean-Pierre Dardenne, een film over twee jonge ballingen, met een onverbrekelijke band, die zich in België komen vestigen. "Rebel" van Adil El Arbi en Bilall Fallah gaat in Cannes in première als speciale Midnight Screening van officiële programma. De film volgt de 13-jarige Marokkaanse jongen Nassim. Na de dood van zijn vader is hij op zoek naar een eigen identiteit. Zijn moeder Leila probeert hem angstvallig weg te houden van zijn oudere broer Karim, een lokale dealer en gangster. Naast Adil en Bilall schreven ook o.a. Kevin Meul en Jan Van Dyck mee aan het scenario. De hoofdrollen zijn voor Aboubakr Bensaihi (Black), Lubna Azabal (Incendies) en Amir El Arbi. De 75ste editie van het filmfestival van Cannes wordt van 17 tot 28 mei gehouden in de Franse kuststad.

