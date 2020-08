Het maximum aantal aanwezigen bij evenementen wordt opnieuw verhoogd. Dat zei premier Sophie Wilmès na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Vanaf september zal het aantal aanwezigen in theaters, concertzalen, sporthallen en andere indooractiviteiten opnieuw verhoogd worden tot 200. Voor evenementen in openlucht wordt het maximum opgetrokken tot 400. Dat heeft premier Sophie Wilmès donderdag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad aangekondigd.

Uitzonderingen

Ook werd er gehoor gegeven aan de oproep om het aantal toegelaten personen te bekijken in functie van de evenementlocatie. Voor vaste structuren zijn immers uitzonderingen mogelijk vanaf 1 september, als die worden goedgekeurd door de lokale overheid.

'Hierdoor kan je veel meer op maat gaan werken. Een cultuurcentrum met plaats voor 400 mensen is een heel ander verhaal dan het Auditorium 2000 van Brussels Expo met 2.000 stoelen', zegt Stijn Snaet, de woordvoerder van de Alliance Belgian Event Federations. (Belga)

