Het verbod op publieksevenementen in de provincie Antwerpen is niet langer van toepassing voor professioneel georganiseerde publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol geldt, zoals dat van de cultuursector.

Evenementen kunnen opnieuw doorgaan in Antwerpen, zolang het sectorprotocol wordt nageleefd. Ook evenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, kunnen weer. Dat heeft gouverneur Cathy Berx bekendgemaakt.

Voor feesten zit er niet meteen een grote versoepeling in. Alle gezeten recepties en banketten toegankelijk voor publiek worden beschouwd als gelegenheden met een privékarakter en zijn daarom slechts toegestaan voor maximum tien personen, kinderen jonger dan twaalf niet meegeteld. Staande recepties en feesten zijn verboden.

Perspectief

Voor sport zijn in navolging van het profvoetbal de door de minister goedgekeurde sectorale protocollen geldig bij alle sporten in georganiseerd verband. In niet-georganiseerd verband is er nog steeds een maximum van tien deelnemers per groep - steeds dezelfde personen - en een verbod op contactsporten.

De bijsturingen in verband met evenementen zijn duidelijk gericht naar de cultuursector, die nu weer wat meer perspectief krijgt en met de eigen bestaande draaiboeken weer aan de slag kan. 'Als iedereen die ziek is of die in quarantaine zou moeten thuis blijft en de rest zich blijft gedragen, kunnen we genieten van kleinschalige kunst en cultuur binnen de grenzen die de Veiligheidsraad oplegt', stelt Berx.

De gewijzigde politieverordening geldt in de hele provincie en dat nog zeker tot 26 augustus. (Belga)

