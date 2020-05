'Zo zie je maar hoe wankel ons postwereldoorlogse systeempje is', schrijft Paul Baeten, auteur van onder meer Wanderland, Straus Park, de nieuwe novelle Een smerig dier en de tv-reeks Over water.

Bij de verkiezingen van 2018 had het Vlaams Belang de slogan 'Eerst onze mensen', een minder vlot bekkende variant op die duistere voorganger uit de tijden van het Vlaams Blok, 'Eigen volk eerst'. Drie woorden die je bijna niet anders kan horen dan in een Duits klinkende uitroep, een symbool voor dat smerige Vlaams Blok uit de jaren tachtig en negentig, toen het nog gewoon racisme was dat zich niet beter wilde voordoen en de grote voorstellen niet verder gingen dan 'alle zwarte manne op de vlieger trug naar huis'. Vandaag blijkt 'Eigen volk eerst' de passendste beschrijving van elk land op elk continent, welke politieke strekking in wat voor een systeem er ook het bestuur bepaalt. Europese Unie? Hahahahahahaha. Lol! Lolz! Rofl! Smh! Smfh! Smmfh! 'Ja, maar dat is omdat de ziekenzorg op het nationale niveau van de deelstaten zit.' Aaah, oké, daarom. En werkelijk niemand in heel dat apparaat van een half miljoen overbetaalde politici en ambtenaren die in hun land van herkomst te veel in de weg liepen of een bedankjobje verdiend hadden, lijkt het een goed idee om misschien eens een paar uitzonderlijke maatregelen te treffen? Oké. Nee, ik wilde het gewoon even vragen. Dat het uitzonderlijke tijden zijn, is intussen nochtans duidelijk. Of het nu een mail van de bank, het werk, je kameraad van vroeger in de lagere school, elke reclame op de radio of eender welk interview met gelijk wie op elke zender op elk uur van de dag is, het begint met: het zijn uitzonderlijke tijden. 'In deze bijzondere tijden...' 'Gezien de tijd waarin we leven...' 'In deze abnormale omstandigheden...' Aan alle pr-verantwoordelijken, copywriters, BV's, journalisten, reclamemakers en politici: we weten intussen dat het geen gewone tijden zijn. Er is een virus, we hebben het gehoord, het was al op het nieuws. Maar hey, niet bijzonder genoeg voor een politieke vergadering die het niveau 'Eigen volk' overstijgt. Zo zie je maar hoe wankel ons postwereldoorlogse systeempje is. Een virus waar we niks tegen hebben liggen in de medicijnenkast en hop, iedereen binnen zijn grenzen. Vechten om leveringen van maskers of gels. Elkaar maar net weer toelaten als het toerisme anders echt voor een halve eeuw failliet gaat. De rijken die hun vakantielanden pas na heel veel gedoe eventueel wat willen helpen, alsof de schuld van een pandemie de schuld is van bij wie ze aan land komt. De Italianen kunnen er ook niet aan doen dat niemand in Holland of Duitsland op vakantie wil. Of het nu om de partij van boertige knoeier De Block gaat of over de dolle moppentrommel van Ben Weyts, in een vorig leven nog bekend als de N-VA, of over de hippe boys die denken dat socialisme betekent dat je al eens gewoon een T-shirt kunt aantrekken in plaats van een hemd: ik stel voor dat iedereen uit eerlijkheid dezelfde slogan hanteert bij de volgende verkiezingen. Het Vlaams Blok zal die met plezier uitlenen.