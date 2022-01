De dubbeltentoonstelling rond het werk van de Britse hedendaags kunstenaar David Hockney heeft in totaal meer dan 165.000 bezoekers naar Bozar in Brussel gelokt.

Het publiek kreeg in de expo "David Hockney: Werken uit de Tate Collectie, 1954-2017" een overzicht van zijn werk, terwijl in het deel "David Hockney: De komst van de lente, Normandië, 2020" zijn recente werken uit de eerste lockdown werden getoond. Binnen de context van de coronatijden was de dubbelexpo voor Bozar een uitzonderlijk publiekssucces.

De tentoonstelling rond David Hockney liepen 15 weken en tijdens de weekends en vakantiedagen waren bijna alle tijdsloten systematisch uitverkocht. Ook de tickets voor de twee middernachtsnocturnes op 21 en 22 januari vlogen de deur uit. In totaal kwamen er meer dan 165.000 bezoekers over de vloer.

Voor de uitzonderlijke dubbeltentoonstelling organiseerde Bozar een record van meer dan 1.500 rondleidingen. In samenwerking met de stad Brussel en de VGC werden er voor de eerste keer Schooldays voor het secundair en het hoger onderwijs gehouden. Tijdens acht voormiddagen werd de hele tentoonstelling exclusief gereserveerd voor scholen en kregen de leerlingen een interactieve rondleiding. Wegens succes wordt deze formule herhaald bij komende expo's.

Het publiek kreeg in de expo "David Hockney: Werken uit de Tate Collectie, 1954-2017" een overzicht van zijn werk, terwijl in het deel "David Hockney: De komst van de lente, Normandië, 2020" zijn recente werken uit de eerste lockdown werden getoond. Binnen de context van de coronatijden was de dubbelexpo voor Bozar een uitzonderlijk publiekssucces. De tentoonstelling rond David Hockney liepen 15 weken en tijdens de weekends en vakantiedagen waren bijna alle tijdsloten systematisch uitverkocht. Ook de tickets voor de twee middernachtsnocturnes op 21 en 22 januari vlogen de deur uit. In totaal kwamen er meer dan 165.000 bezoekers over de vloer. Voor de uitzonderlijke dubbeltentoonstelling organiseerde Bozar een record van meer dan 1.500 rondleidingen. In samenwerking met de stad Brussel en de VGC werden er voor de eerste keer Schooldays voor het secundair en het hoger onderwijs gehouden. Tijdens acht voormiddagen werd de hele tentoonstelling exclusief gereserveerd voor scholen en kregen de leerlingen een interactieve rondleiding. Wegens succes wordt deze formule herhaald bij komende expo's.