Een van de vroegere deelneemsters van The Voice of Holland heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de regisseur die jarenlang actief was bij het programma. Voor zover bekend is zij de eerste die een aangifte van aanranding tegen hem indient. Dat meldt de Nederlandse krant Algemeen Dagblad op zijn website en de informatie is ook bevestigd door haar advocaat.

Het onlineprogramma BOOS had vorige week gezegd van zowat vijftien mensen meldingen te hebben gekregen over de regisseur. De man zou geregeld ongepaste opmerkingen van seksuele aard hebben gemaakt tegen kandidates van de talentenjacht. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste handtastelijkheden.

De aangifte van vrijdag is niet gedaan door een van de vrouwen uit de uitzending van BOOS, zegt advocaat Sébas Diekstra. In die uitzending had de regisseur schriftelijk via zijn advocaat al laten weten dat hij zich niet herkende in de beschuldigingen, die 'ten stelligste' werden ontkend.

Deze week vertelde de regisseur in een kranteninterview ook 'dat hij nooit iets verkeerd gedaan heeft'. De man stelt dat hij 'amicaal' is, 'maar dat dat nooit een probleem was'.

