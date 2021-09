In Mechelen wordt woensdagochtend de aftrap gegeven voor De Warmste Week. StuBru-dj Fien Germijns en MNM-dj Peter Van de Veire presenteren van 6 tot 9 uur De Warmste Ochtendshow die simultaan op beide zenders te horen is en ook op Eén wordt uitgezonden. Het thema van De Warmste Week is 'Kunnen zijn wie je bent'. Van 18 tot 24 december wordt live radio gemaakt vanuit gaststad Mechelen.

De Warmste Weekkiest voor een nieuwe aanpak en zet voortaan één maatschappelijk, actueel thema centraal. Dit jaar is dat 'Kunnen zijn wie je bent'. Organisaties kunnen nu projecten indienen die ervoor zorgen dat iederéén - jong en oud - kan zijn wie hij/zij wil zijn. Heel Vlaanderen wordt opgeroepen om geld in te zamelen om deze projecten te realiseren, en dat zou al in 2022 moeten gebeuren. Een eerste actiedie de VRT samen met hoofdpartner KBC lanceert, is de verkoop vanaf half november van zes verschillende pinsvan de bekende vlammetjes. Het startschot voor De Warmste Week werd woensdagochtend gegeven door dj's Fien Germijns en Peter Van de Veire.

Van 18 tot 24 december worden StuBru en MNM voor een week 'DWW Radio', live vanuit Mechelen en de hele week te zien op Eén en VRT NU. Tijdens De Warmste Week wordt DWW Fest georganiseerd, een stadsfestival voor jong en oud. Iedereen kan talks, workshops en cinemavoorstellingen bijwonen. Jongeren zullen van zich kunnen laten horen in een 'talent area'. Op die manier wil De Warmste Week in Mechelen een week lang mensen samenbrengen om het thema te vieren. De Warmste Week zal ook in 2022 en 2023 zulke stadsfestivals organiseren: DWW22 in Hasselt en DWW23 in Brugge. Afgelopen zomer werd de vernieuwde De Warmste Week voorgesteld. De eerste drie jongerenambassadeurs Gloria Monserez, Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba lanceerden toen een oproep naar jongeren om mee deel uit te maken van de DWW21.

De 21 jongeren nemen de komende weken het voortouw en zetten als 'firestarters' jong en oud in vuur en vlam voor het centrale thema. Daar krijgen ze de volgende weken de nodige hulp voor van vele VRT-gezichten. Het thema 'kunnen zijn wie je bent' leeft immers zeker bij jongeren heel erg: uit onderzoekvan de VRT-studiedienstblijkt datvoor 7 op de 10 jongerenin Vlaanderende prioriteit gaat naar 'een wereld waar iedereenzich goed in zijn vel voelt' (76%) en 'waar iedereen de vrijheid heeft te zijn wie men is of wil zijn' (72%). Alle non-profitorganisaties in Vlaanderen (vzw's, scholen, jeugdorganisaties, sociale economie bedrijven, ) die projecten willen indienen rond dit thema, kunnen zich aanmelden op www.dewarmsteweek.be

