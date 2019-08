Late beslisser of u wist nog steeds van niks? Nog tot de finissage op 1 september noodt kunstenares Karin Hanssen bejubelde expo Returning the Gaze tot een retourtje Mechelen.

Ik zal je niet vragen jezelf te verkopen, maar misschien kun je even aanvullen: Returning the Gaze is mogelijk interessant voor mensen die...

...