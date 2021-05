Veertig organisaties uit de cultuursector hebben een kort geding opgestart tegen de Belgische Staat om voorstellingen met publiek weer mogelijk maken. 'Cultuur is volgens wetenschappelijke studies niet het meest riskant', argumenteren ze.

De cultuursector trekt naar de rechtbank om 'de meedogenloosheid van de federale regering' aan te kaarten. Verschillende culturele instellingen hopen zo opnieuw voorstellingen te kunnen organiseren, zowel buiten als binnen. De betrokken organisaties zijn vooral afkomstig uit Brussel en Franstalig België. Aan Vlaamse kant zijn ook Artists United en de Vlaamse Dirigentenvereniging aan boord.

Met juridische stappen willen ze 'de onwettigheid van de opgelegde maatregelen laten vaststellen'. De maatregelen zijn politiek gemotiveerd, luidt het, en die discriminatie wil de sector niet langer aanvaarden. 'De beslissingen hebben te veel sociale, economische en democratische gevolgen.'

Vanaf zaterdag mogen culturele activiteiten opnieuw plaatsvinden, dan wel in openlucht en met maximum vijftig toeschouwers. Maar dat is volgens de organisaties niet genoeg: 'Er is geen enkel vooruitzicht op voorstellingen binnen voor de hele maand mei, en de maatregel voor 50 personen buiten volstaat helemaal niet. Er is geen enkel perspectief op middellange of lange termijn', klinkt het in De Standaard.

