Voor het tweede jaar op rij geen Couleur Café. Dat is het harde verdict voor het Brusselse zomerfestival in het Ossegempark, naast het Atomium. Door een gebrek aan duidelijkheid en perspectief hebben de organisatoren beslist om ook deze editie te schrappen en al af te tellen naar de start van de volgende editie, op 24 juni 2022.

Een driedaags festival organiseren voor meer dan 70.000 mensen vereist maanden van voorbereiding. Na meer dan een jaar zonder perspectief, is dat er ook vandaag nog altijd niet. 'Wij, de festival- en cultuursector, hebben nog steeds geen enkele richtlijn, geen enkel advies, geen perspectieven gekregen van de overheid', klinkt het bij Couleur Café. De tijdsdruk is te groot geworden en de huidige gezondheidssituatie maken het voor de organisatoren onmogelijk om nog een volwaardig festival op poten te zetten. Daardoor zal er ook in 2021 geen Couleur Café zijn.

De tickethouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht, maar de tickets voor 2020 en 2021 blijven gewoon geldig voor Couleur Café 2022. 'We hebben grondig overwogen om het festival uit te stellen naar een latere datum deze zomer of in beperkte formule te organiseren, maar ook dit bleek financieel en artistiek onmogelijk te realiseren', stellen de organisatoren. Ondanks het uitstel werkt het team van Couleur Café wel aan een kleinschaliger alternatief om toch de zomer te doen kleuren met een gloednieuw concept op een gloednieuwe locatie.

Een driedaags festival organiseren voor meer dan 70.000 mensen vereist maanden van voorbereiding. Na meer dan een jaar zonder perspectief, is dat er ook vandaag nog altijd niet. 'Wij, de festival- en cultuursector, hebben nog steeds geen enkele richtlijn, geen enkel advies, geen perspectieven gekregen van de overheid', klinkt het bij Couleur Café. De tijdsdruk is te groot geworden en de huidige gezondheidssituatie maken het voor de organisatoren onmogelijk om nog een volwaardig festival op poten te zetten. Daardoor zal er ook in 2021 geen Couleur Café zijn. De tickethouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht, maar de tickets voor 2020 en 2021 blijven gewoon geldig voor Couleur Café 2022. 'We hebben grondig overwogen om het festival uit te stellen naar een latere datum deze zomer of in beperkte formule te organiseren, maar ook dit bleek financieel en artistiek onmogelijk te realiseren', stellen de organisatoren. Ondanks het uitstel werkt het team van Couleur Café wel aan een kleinschaliger alternatief om toch de zomer te doen kleuren met een gloednieuw concept op een gloednieuwe locatie.