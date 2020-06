Clubs en evenementenorganisaties hebben momenteel geen vooruitzicht op een heropening. De Brussels By Night Federation, die enkele grotere spelers uit het Brusselse nachtleven vertegenwoordigt, vraagt om overleg op federaal niveau.

Het water staat aan de lippen van de spelers uit het Brusselse nachtleven. 'Voor sommigen is het volgens mij al te laat, maar zelfs dat weten we niet, want er is geen budget om de impact op het nachtleven te meten', zegt Lorenzo Serra, woordvoerder van Brussels By Night Federation. De onlangs opgerichte federatie vertegenwoordigt clubs en organisaties zoals C12, Fuse en La Cabane.

De fragiele sector heeft de laatste jaren naar eigen zeggen constant tegenslagen gekend. Van de aanslagen tot de bouw van de voetgangerszone, de regelmatige sluiting van de tunnels en zelfs de geluidsnormen. 'Nu komt deze slag er nog bovenop en de spaarpot is absoluut niet groot genoeg om zes maanden sluiting te overbruggen', stelt Serra.

De Brussels By Night Federation wil dat er aan tafel kan gezeten worden voor constructief overleg, zodat er een vooruitzicht komt voor het nachtleven. Dat de sociale afstand behouden in een discotheek onmogelijk is, erkennen ze. Mensen gaan nu eenmaal uit om elkaar te ontmoeten. 'We hopen ze snel mogelijk te openen als goede pater familias, en al wetende dat sociale afstand behouden onmogelijk is. We hopen dat de experts een plan op tafel leggen dat haalbaar is', besluit Serra. (Belga)

Het water staat aan de lippen van de spelers uit het Brusselse nachtleven. 'Voor sommigen is het volgens mij al te laat, maar zelfs dat weten we niet, want er is geen budget om de impact op het nachtleven te meten', zegt Lorenzo Serra, woordvoerder van Brussels By Night Federation. De onlangs opgerichte federatie vertegenwoordigt clubs en organisaties zoals C12, Fuse en La Cabane. De fragiele sector heeft de laatste jaren naar eigen zeggen constant tegenslagen gekend. Van de aanslagen tot de bouw van de voetgangerszone, de regelmatige sluiting van de tunnels en zelfs de geluidsnormen. 'Nu komt deze slag er nog bovenop en de spaarpot is absoluut niet groot genoeg om zes maanden sluiting te overbruggen', stelt Serra. De Brussels By Night Federation wil dat er aan tafel kan gezeten worden voor constructief overleg, zodat er een vooruitzicht komt voor het nachtleven. Dat de sociale afstand behouden in een discotheek onmogelijk is, erkennen ze. Mensen gaan nu eenmaal uit om elkaar te ontmoeten. 'We hopen ze snel mogelijk te openen als goede pater familias, en al wetende dat sociale afstand behouden onmogelijk is. We hopen dat de experts een plan op tafel leggen dat haalbaar is', besluit Serra. (Belga)