Illustrator Brecht Evens ligt mee aan de basis van Marona, een poëtische, losbandige animatiefilm voor alle jeugdigen van geest.

Brecht Evens: Anca Damian, die uit Roemenië komt, is de echte maakster: zij heeft alle tekenaars en animatoren samengebracht. Ik was raadgever, mocht kritiek spuien en voorstellen doen en heb de hoofdpersonages ontworpen. Zoals Marona, het straathondje dat op haar leven en haar verschillende eigenaars terugblikt. Ik denk dat iedereen die in animatie geïnteresseerd is aan deze film een feestmaal zal hebben. Stijlbreuken schrikken Anca bijvoorbeeld niet af.

Ik krijg wel vaker cultuurminnaars aan de lijn die hun zetel nauwelijks uit komen. Alleen wonen die niet in een appartement met zicht op de Eiffeltoren.Evens: Euh ja, ik kom hier in Parijs zelden verder dan tweehonderd meter van mijn deur. Ik weet dat er een hele hoop expo's en theaterstukken zijn die ik mis, maar ik heb de natuurlijke drang niet om me te verplaatsen om naar iets te gaan kijken. Ik houd het dus bij wat zeteldingen. Zoals de The Man Who Was Thursday van G.K. Chesterton, uit 1908. Gelezen in het kader van de research voor mijn volgende boek. Het is een literair soort avonturenverhaal zoals ik er nog geen ben tegengekomen, over een undercoveragent die wordt meegesleept in zogezegde internationale anarchistische complotten. Chestertons slechteriken zijn de beste slechteriken ooit: op een poëtische manier eng. Een aanrader, dat boek. Het heeft iets psychotisch, een richting die ik met mijn volgende werk ook uit wil. Je hebt zelf ook een psychose doorworsteld.Evens: Wat daar avontuurlijk aan is, is dat het een staat kan zijn waarin je een betekenis toekent aan alles wat je ziet. Als een bus stopt, dan stopt die voor jou. Een groot billboard? Dat heeft iemand speciaal ontworpen om jou te beïnvloeden. Ik haal nog altijd inspiratie uit die periode. Continuons. Evens: De jongste tijd heb ik graag gekeken naar allerlei prenten die ik in een of ander internetwormhol heb gevonden. Oude Arabische anatomische penseeltekeningen voor dokters en chirurgen van begin vijftiende eeuw die het lichaam er een beetje als een diagram doen uitzien. Te vinden in het boek Mansur's Anatomy. Fascinerend. Of Japanse negentiende-eeuwse aquarellen, ontwerpjes voor elegante, eenvoudige speeltuigjes. Ook weer als research heb ik Het walvisboek gekocht van de Nederlander Adriaen Coenen. Dat dateert van 1585 en bevat waterverftekeningen van zowel echte als fantastische zeedieren. Niet kindvriendelijke animatie tot slot, met Rick and Morty.Evens:Rick and Morty is het soort sciencefictionserie waarvoor animatie gemaakt is: hilarische waanzin. Heel grof ook, niks is melig. Rick is wetenschapper en de grootvader van Morty, maar heeft heel weinig respect voor het welzijn van zijn kleinzoon. O ja, ik heb onlangs ook Midsommar gezien. Met horror heb ik nooit iets gehad, maar mijn volgende boek heeft wat weg van een paranormale thriller dus ben ik gaan kijken. De spanning is goed opgebouwd. En je voelt wanneer je je ogen moet dichtdoen. (lacht)