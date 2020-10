4 star star star star star

Twee zusjes dwalen door een spookhuis en rakelen een begraven verleden op. Dat levert griezelliteratuur van de bovenste plank op.

Een vastgoedadvertentie voor het spookhuis in kwestie zou luiden: charmante woning met authentieke elementen, opknappertje, ideaal voor beginners die graag klussen. Met andere woorden: een krot waar van alles aan mankeert, een perfecte stresstest voor een prille relatie. Toch zijn de zusjes Juli en September in de wolken met hun nieuwe woonst. Na een overhaast vertrek uit Oxford mogen ze zich naar hartenlust uitleven in de bouwval, die ook nog eens vlak bij de zee ligt. Terwijl hun moeder Sheela zich terugtrekt in haar werkkamer, waar ze aan een nieuw kinderboek hoort te werken,...

Een vastgoedadvertentie voor het spookhuis in kwestie zou luiden: charmante woning met authentieke elementen, opknappertje, ideaal voor beginners die graag klussen. Met andere woorden: een krot waar van alles aan mankeert, een perfecte stresstest voor een prille relatie. Toch zijn de zusjes Juli en September in de wolken met hun nieuwe woonst. Na een overhaast vertrek uit Oxford mogen ze zich naar hartenlust uitleven in de bouwval, die ook nog eens vlak bij de zee ligt. Terwijl hun moeder Sheela zich terugtrekt in haar werkkamer, waar ze aan een nieuw kinderboek hoort te werken, verkennen Juli en September de eindeloze gangen en geheime hoekjes. Ja, het huis piept en kraakt, de koelkast is vaak leeg en vreemd genoeg moeten ze niet naar school, maar hun plezier kan niet op: ze zijn samen, onafscheidelijk, bijna vergroeid met elkaar. De weinige bezoekers - de internetman en die leuke jongen van het strand - denken zelfs dat ze een tweeling zijn, altijd uit op kattenkwaad. Hadden ze zich met Halloween niet eens verkleed als de tweeling uit The Shining? Natuurlijk is er eerder iets gebeurd. In Oxford, op school. Juli werd gepest en September zon op wraak. Misschien had Juli haar zus moeten tegenhouden, misschien had dat mes niet mee naar school gemoeten. Misschien is er een reden waarom hun moeder hen zo verwaarloost en amper beneden komt. Het zijn lange, landerige dagen in het huis. Juli verliest soms stukjes tijd, wordt soms wakker op plekken waar geen bed te bespeuren valt. En het huis beweegt. Lampen spatten onverhoeds stuk, potloden verdwijnen en meer dan eens hoort Juli zware voetstappen en ziet ze schimmen vanuit haar ooghoek. Gaandeweg herinnert ze zich een verdrukt verleden: ze zijn hier al eens geweest, er was iets met haar vader, die volgens haar moeder lang geleden gestorven is. Maar ze krijgt de beelden niet helder, zelfs de spiegel doet vreemd en weigert haar ware gelaat te tonen. De jonge Britse schrijfster Daisy Johnson weet hoe ze een spookverhaal moet schrijven. In de traditie van Shirley Jackson bouwt ze een besmet huis rond een getraumatiseerd gezin en werkt dat huis clos uit tot een psychologisch drama. Daarbij maakt ze handig gebruik van spiegeleffecten en verdubbeling. Zo figureren de zusjes ook in de kinderboeken van hun moeder en denkt Sheela met enige droefenis terug aan haar zwangerschappen, toen ze nog een huis van vlees voor haar kinderen was. Maar dat was lang voor het mes en het bloed en de bewegende barsten in de muur. Ideaal huivervoer voor Halloween.