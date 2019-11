Mooi nieuws voor Jeroen Olyslaegers: Wil, zijn roman uit 2016 die dit jaar ook in het Engels verscheen, wordt door de gezaghebbende krant The Times gebombardeerd tot het beste historische fictieboek van 2019.

De eindejaarslijstjes komen stilaan op gang en dat is ook zo in de Engelse pers. Zo publiceerde The Times deze week zijn selectie van de beste boeken van het jaar. Bovenaan het klassement van de historische romans prijkt een Belgisch boek, Wil van Jeroen Olyslaegers. Olyslaegers' roman over een Antwerpse politieman in nazitijd is volgens The Times 'een briljante, ongemakkelijke verkenning van de morele compromissen die nodig zijn om samen te leven met het kwaad'.

Wil, dat in het Engels logischerwijs Will heet, is inmiddels al drie jaar oud, maar werd pas dit jaar in het Engels vertaald. Met succes, althans als we de recensies mogen geloven. Naast The Times sprak ook The Guardian zich positief uit over Wil, waarin volgens de progressieve krant een 'woeste energie' zit. The Daily Mail heeft het over een boek 'dat de grote vragen stelt over het schimmige terrein van appeasement'.

Naast het Engels werd Wil inmiddels al vertaald in het Duits, Spaans, Catalaans, Tsjechisch, Italiaans, Frans en Hongaars. Ook in ons land deed het boek het uitstekend: Olyslaegers mocht onlangs, drie jaar na uitgave dus, nog een herdruk aankondigen en ontving onder meer de Fintro Literatuurprijs, de Ultima voor de Letteren en de F. Borderwijkprijs voor zijn geschiedkundige roman.