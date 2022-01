Auteur Walter van den Broeck (80) heeft zijn archief overgedragen aan het Letterenhuis in Antwerpen. Het archief omvat onder meer de volledige literaire productie van de roman- en toneelschrijver en heel wat correspondentie.

Volgens het Letterenhuis, het museum en archief voor de Vlaamse letterkunde, is van den Broecks archief 'een van de meest complete auteursarchieven van zijn schrijversgeneratie'. Hoogtepunten zijn onder meer de eerste versie van zijn prozadebuut De Troonopvolger (1967), de geannoteerde theatertekst van het later verfilmde Groenten uit Balen (1972), de 'nette' versie van de bekroonde roman Brief aan Boudewijn (1980) en drukproeven van de romancyclus Het Beleg van Laken (1985-1992).

Naast vroege versies van zijn oeuvre, bevat het archief ook documentatie over het werkproces van Walter van den Broeck, in de vorm van de opeenvolging van kladwerk en verbeteringen. Daarnaast geven zakelijke en literaire correspondentie van de auteur een inkijk in het reilen en zeilen van het literaire veld, stelt het Letterenhuis nog.

'Het is een eer en een genoegen om bij leven van de auteur zo'n mooi archief te kunnen verwerven', zegt Nele Hendrickx, directeur van het Letterenhuis. 'Het archief werd gecreëerd door Walter van den Broeck en verzorgd door zijn echtgenote en tot het moment van de overdracht in hun privéwoning bewaard. Het vormt een belangrijke en substantiële uitbreiding van onze collectie.'

Het archief kan door bezoekers van het Letterenhuis worden geraadpleegd in de leeszaal.

Volgens het Letterenhuis, het museum en archief voor de Vlaamse letterkunde, is van den Broecks archief 'een van de meest complete auteursarchieven van zijn schrijversgeneratie'. Hoogtepunten zijn onder meer de eerste versie van zijn prozadebuut De Troonopvolger (1967), de geannoteerde theatertekst van het later verfilmde Groenten uit Balen (1972), de 'nette' versie van de bekroonde roman Brief aan Boudewijn (1980) en drukproeven van de romancyclus Het Beleg van Laken (1985-1992). Naast vroege versies van zijn oeuvre, bevat het archief ook documentatie over het werkproces van Walter van den Broeck, in de vorm van de opeenvolging van kladwerk en verbeteringen. Daarnaast geven zakelijke en literaire correspondentie van de auteur een inkijk in het reilen en zeilen van het literaire veld, stelt het Letterenhuis nog. 'Het is een eer en een genoegen om bij leven van de auteur zo'n mooi archief te kunnen verwerven', zegt Nele Hendrickx, directeur van het Letterenhuis. 'Het archief werd gecreëerd door Walter van den Broeck en verzorgd door zijn echtgenote en tot het moment van de overdracht in hun privéwoning bewaard. Het vormt een belangrijke en substantiële uitbreiding van onze collectie.'Het archief kan door bezoekers van het Letterenhuis worden geraadpleegd in de leeszaal.