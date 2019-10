Auteur en Knack-boekenredacteur Roderik Six over Bret Easton Ellis, die dit jaar de controversiële essaybundel Wit uitbracht: 'Op de leeftijd waarop millennials op Instagram melden dat ze Friends hebben uitgekeken, kreeg Ellis doodsbedreigingen.'

'In april werd ik getrold wegens een interview in The New Yorker waarin ik te kakken werd gezet. In dat artikel klink ik als een idioot. Het leek wel performancekunst. Net omdat ik zo dwaas overkwam, werd ik een hype in de VS. Mijn vriend maakte me wakker en zei "Je bent trending." Kwaad ging hij me online verdedigen. Hij kreeg duizenden mensen op zijn nek.'

...