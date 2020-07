De VRT en Boek.be hebben samen een alternatief uitgedokterd voor de afgelaste Antwerpse Boekenbeurs.

Van zondag 1 tot en met 11 november interviewt Tom De Cock in Antwerpen 300 grote namen uit de Vlaamse en internationale boekenwereld en trekt een vliegende reporter eropuit om lezers en auteurs te ontmoeten. VRT capteert alle gesprekken en biedt ze via livestream aan op VRT NU.

Ook alle radio- en televisiezenders van de VRT zullen volgens de openbare omroep aandacht besteden aan de alternatieve Boekenbeurs. 'Het evenement is onvervangbaar, maar als VRT willen we in die week extra inzetten op alles wat met boeken te maken heeft', zegt Olivier Goris, netmanager Eén en Canvas.

'Met onze tv-merken willen we het boek onder de aandacht brengen bij een breed publiek en auteurs een platform geven. Ik denk dan in de eerste plaats aan speciale afleveringen van De afspraak en Vandaag.' Op Radio 1 komt er tijdens de herfstvakantie dagelijks een boekenprogramma van 9 tot 12 uur.

Het project van VRT en Boek.be moet de Vlaming aan het lezen krijgen of houden ondanks het wegvallen van het grootste boekenevenement van het land dit jaar. 'Het is een straf project geworden waarmee we auteurs en boekenliefhebbers op diverse manieren verbinden en waarbij de boeken te bewonderen zijn in de vele boekhandels en culturele verenigingen die ons continu blijven steunen', zegt Vé Bobelyn, verantwoordelijke Boekenbeurs bij Boek.be. 'En volgend jaar nodigen we iedereen opnieuw graag uit in Antwerpen voor een groots boekenfeest.' (Belga)

