Voor de taalkathedraal van Max Porter komen we sterren te kort

Samen met zijn sprookjesheld Lanny bouwt Max Porter een taalkathedraal die de verblufte lezer met één woord achterlaat: ontzag.

Lanny is een beetje anders. Hij zingt liever dan dat hij spreekt, bouwt prieeltjes in het bos en bestookt de bewoners van zijn Engels slaapdorpje met vreemde vragen als: 'Wat heeft meer geduld, hoop of een idee?' Zijn moeder laat betijen. Terwijl ze haar thriller schrijft, mag Lanny vrijelijk het dorp verkennen. Zijn vader, een bankier die elke dag naar de City forenst en daar 'onzichtbare kapitalen vermeerdert', maakt zich iets meer zorgen, zeker wanneer Lanny vriendschap sluit met Pete, een oude, excentrieke kunstenaar.

...