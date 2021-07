Een reisje naar Lipari, de Russische steppe of een planeet vol aliens? Daarvoor hoeft u het vliegtuig (of de raket) niet op.

Dertig Dagen (Annelies Verbeke)

Ontdek de Westhoek door de ogen van Alphonse. De charmante huisschilder is altijd bereid om een ander te helpen, soms tegen de zin van zijn vriendin Kat die sceptischer staat tegenover de bewoners van de grensstreek. Een messcherp geschreven roman van Annelies Verbeke.

Vakanties dienen om de alledaagse sleur te doorbreken, en wie scheurt uw wereldbeeld beter open dan de Japanse tovenaar Haruki Murakami? De opwindvogelkronieken is een lijvige klassieker waarin een verloren gelopen katje en een bord spaghetti als vertrekpunt dienen voor een reis door een magisch universum.Elk verhaal, elk huwelijk heeft twee kanten. Amerikaans toptalent Lauren Groff analyseert de perfecte liefde in een bedwelmende roman vol geheimen en intriges. Ideaal voor aan het zwembad, terwijl u stiekem uw partner in het oog houdt.Een predikant vertrekt op een ruimtereis om op een verre planeet aliens te bekeren. Klinkt als het gammel scenario van een B-film, maar Michel Faber werkt het gegeven uit tot een hartverscheurend liefdesverhaal. Nu iedereen - volledig terecht - Grand Hotel Europa gelezen heeft, is het tijd om een oude parel van de Nederlandse grootmeester te ontdekken. Pfeijffer reist van zijn cafétafel in Leiden naar de Russische steppe en dolt ondertussen met de literatuur en de lezer.Een argeloze student belandt op het Italiaanse eiland Lipari, waar hij bevriend raakt met een mysterieus koppel. Een driehoeksverhouding vol erotische spanning, samengeperst in een zinderende novelle, perfect voor wie maar een weekendje weg kan.Noors wonderkind Johan Harstad serveert een episch liefdesverhaal dat pendelt tussen Noorwegen en de VS, tussen de Vietnamoorlog en 9/11, tussen vriendschap en kunst. Een reis door maar liefst duizend pagina's grootmeesterschap.De titel doet eerder aan de winter denken, maar op Lanzarote kan zelfs oud en nieuw broeierig worden. Dat ontdekt Henning wanneer zijn perfecte familievakantie uitmondt in een nachtmerrie. Schrikbarend goed en zenuwslopend spannend.Acht jongeren, één hete zomer en een viaduct waar jonge meisjes auto's in de prak lokken door hun rokje op te tillen. Hoe ver kan je kattenkwaad en seksperimenten drijven voor het finaal ontspoort? Bloedheet en tegelijk ijzingwekkend koud.Terrasjes zijn de plek bij uitstek om mensen te beloeren, maar in Wij en ik kunt u ongegeneerd binnenkijken bij de Vlaamse upper class. Verkneukel u met Saskia De Costers tragikomische roman vol familiegeheimen en onvergetelijke personages.