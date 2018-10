Van dit onderschatte boek wil Filip Joos alsnog een bestseller maken

'Je kent dit boek niet? Wacht, ik zal je er eentje cadeau doen. Ik heb er een hele stapel van ingeslagen toen het verramsjt werd - 2,98 euro per stuk, veel goedkoper krijg je literair geluk niet.' Sportjournalist Filip Joos overvalt me met zijn gulheid én enthousiasme over De bekentenissen van Barney van de Joods-Canadese schrijver Mordecai Richler.

...