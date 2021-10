In Gent heeft Urbanus woensdag zijn autobiografie gelanceerd, getiteld 'En van waar dit nu allemaal komt' en opgebouwd als een uitgeschreven zaalshow doorspekt met anekdotes. 'Het boek heeft 512 pagina's, maar als mijn vrouw en dochter er al de schrijffouten niet hadden uitgehaald, zou het 900 pagina's tellen', zegt Urbanus.

Urbanus maakte van de 'coronavakantie' gebruik om zijn leven op papier te zetten, zijn dochter en vrouw werkten mee aan de eindredactie en de lay-out. 'Het staat vol anekdotes, maar ik probeer altijd iets te schrijven waarbij na een halve pagina een pointe uitkomt. Al die verhalen zitten al heel mijn leven in mijn hoofd. Dat is een gave die ik heb, dat ik dat allemaal goed kan onthouden. Het moeilijkste was om al die anekdotes chronologisch te krijgen', zegt de komiek.

Het boek leest 'als was het een uitgeschreven zaalshow', stellen de makers. 'Met grappen, grollen en statements vertelt Urbanus over zijn prille jeugd in Sint-Gertrudis-Pede, zijn tienerjaren, opkomst als artiest en verschillende stappen in de Vlaamse en Nederlandse culturele sector. Je krijgt als lezer een unieke blik achter de mens Urbanus en je ziet effectief vanwaar de gekste sketches en grappen komen.' Over waar alles vandaan komt, zegt de auteur: 'Ik ben grootgebracht in een familie die alles weglachtte met humor. We durfden geen emotie tonen en werden gehard om alles met een grapje te vertellen. Dat heb ik zo meegekregen.'

De 72-jarige Urbanus schreef het boek 'in zijn typische eigen stijl' en vulde het met eigen tekeningen en archieffoto's. 'Vroeger was ik Urbanus van Anus. Dat kwam eigenlijk van het groepje Anus dat ik opgericht had, en dat bleef altijd hangen. Maar de pastoors zagen me niet overal graag komen. De tijden zijn veranderd, maar de heilige huisjes zijn vervangen door vijfduizend wolkenkrabbers. Humor blijft nodig om alle spanningen te relativeren.'

