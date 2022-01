Vijftien jaar na zijn dood, komt uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts met nog niet eerder gepubliceerd werk van de Nederlandse schrijver Gerard Reve (1923-2006). Zeer fijne boy, brieven aan Jef R. bundelt de brieven die Reve schreef aan voormalig televisieproducent Jef Rademakers, met wie hij tussen 1986 en 1997 zeven televisieprogramma's maakte.

'Rademakers kende veel grote namen binnen de Nederlandstalige literatuur zoals Louis Paul Boon en Gerard Walschap, maar de vriendschap met Reve was bijzonder', zegt Sam De Graeve, uitgever literair & humor bij Borgerhoff & Lamberigts. De bundel gaat over de samenwerking tussen de twee mannen, die volgens De Graeve vooral elkaars gelijke vonden in hun visie op religie. Naast geloof spelen ook andere thema's zoals erotiek, liefde en de naderende dood een belangrijke rol.

Het werk kwam tot stand nadat Rademaekers zich had gericht tot de weduwnaar van Reve met de vraag om de brieven - die tot nu toe slechts in kleine kring bekend waren - publiek te maken. 'We dachten eerst dat de weduwnaar hier niets van zou willen weten, maar tot onze verbazing ging hij heel welwillend in op het verzoek', aldus De Graeve.

Reve, die vooral bekend is van zijn roman De avonden, koos in zijn later oeuvre steeds vaker voor de briefvorm. Zeer fijne boy, brieven aan Jef R. sluit zowel qua stijl als inhoud aan bij de typische 'reviaanse' traditie die bol staat van ironie. 'Aan een enkele zin kan je al merken dat het werk van Reves hand is', zegt De Graeve.

De bundel zal vanaf 16 februari verkrijgbaar zijn in Vlaanderen én Nederland. 'We zijn apetrots dat we als Vlaamse uitgeverij een van de grootste Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw hebben mogen uitgeven', klinkt het bij Borgerhoff & Lamberigts.

