Schrijfster Mary Higgins Clark is niet meer. De Koningin van de Suspense, zoals ze bekend staat, schreef meer dan vijftig thrillers en verkocht meer dan honderd miljoen boeken.

Het is haar uitgeverij Simon & Schuster die het droeve nieuws meldt. Ze is vrijdagavond vredevol heengegaan, klinkt het. Higgins Clark werd 92.

Zelf schreef ze haar gave om verhalen te vertellen toe aan haar Ierse roots. Waar dat talent ook vandaan kwam, Higgins Clark had het. Zo ontsnapte ze aan haar moeilijk jeugd in de Bronx, waar ze door haar moeder alleen werd opgevoed. Ook zelf werd Higgins Clark snel weduwe.

Na onder meer korte verhalen, radioscripts en een onsuccesvolle roman probeerde Higgins Clark het met thrillers. De eerste, Where are the Children? uit 1975, werd meteen een bestseller. In 1988 kreeg ze van uitgeverij Simon & Schuster een megacontract: meer dan 11 miljoen dollar als voorschot voor vier boeken. Die waren overigens instant herkenbaar voor liefhebbers van spannende boeken door hun solide opbouw, goed uitgewerkte karakters, behoorlijke plot en een vleugje klassieke romantiek.

'Een hardboiled stijl ligt mij niet', zei ze lang geleden in Knack. 'Ik houd het geweld zoveel mogelijk buiten beeld. Je hoort iemand die een vrouw achtervolgt. Je krijgt niet de bloedige details. Je ziet handen die naar een keel grijpen. Een lichaam, met één dansschoen aan. Ik heb altijd gedacht dat de verbeelding veel meer kan opleveren dan klinische details.'

Mary Higgins Clark verkocht meer dan 100 miljoen boeken, vooral in de Verenigde Staten. Veel van haar boeken kregen ook een tweede leven als (televisie)film.

