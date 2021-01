Jean Graton, bedenker van de autostripverhalen 'Michel Vaillant' is vandaag overleden op 97-jarige leeftijd. Dat melden zijn familie en de Stichting Jean Graton in een gezamenlijk persbericht.

De Franse tekenaar die naar België emigreerde is 'in alle vrede heengegaan in Brussel, omringd door zijn naasten.' Graton creëerde de 'Michel Vaillant'-serie in 1957, nadat hij in 1947 naar Brussel verhuisd was. Hij vertelde verschillende generaties lezers over alle aspecten (technisch, sportief en menselijk) van het race-avontuur. De avonturen van de stripheld inspireerden velen.

'Verscheidene lezers van Michel Vaillant zijn zelf racepiloot geworden of formule 1-journalist, zelfs bij de allergrootsten', beklemtonen mensen die hem goed kenden. Graton was ook bekend voor zijn illustraties in de krant Les Sports, 'De verhalen van oom Wim' in het weekblad Robbedoes en zijn covers en volledige verhalen in het rivaliserende weekblad Kuifje.

Zoon als opvolger

De tekenaar kreeg verschillende onderscheidingen in zijn land van herkomst (Commandeur in de Orde van Kunsten en Letteren) en in zijn nieuwe land (Ridder in de Orde van Leopold II). Zijn zoon Philippe Graton volgde zijn vader op in 1994 als scenarist van de laatste avonturen van Michel Vaillant.

De originele serie, met 70 albums, eindigde in 2007 na 20 miljoen verkochte exemplaren in 16 landen. Een 'nieuw seizoen' werd gestart in 2012 op initiatief van Philippe Graton. In 2003 werd van de serie een succesvolle film gemaakt door de Franse regisseur Louis-Pascal Couvelaire, met Luc Besson - bekend van 'The Fifth Element' uit 1997 - als scenarist en producent.

