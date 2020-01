Het 47ste internationale stripfestival van Angoulême belooft geen kabbelende editie te worden, met een afwezige prijswinnaar, een aanwezige president van Frankrijk en een staking van de auteurs. Er is ook een Belgische genomineerd.

Het stripfestival van Angoulême begint woensdagavond zoals altijd met de uitreiking van de gegeerde Grote Prijs, een onderscheiding voor het volledige oeuvre van een auteur. Na de eerste stemronde, waarbij meer dan 1500 stripauteurs hun favorieten mochten aangeven, staan er nog drie namen op de shortlist. Twee van hen waren ook vorig jaar al genomineerd: de Amerikaan Chris Ware (52), die onlangs nog Rusty Brown uitbracht, en de Fransman Emmanuel Guibert (55) van De oorlog van Alan. Van de derde, de Française Catherine Meurisse (39), is tot nu toe nog niets in het Nederlands is vertaald. Zij behoorde tot de redactie van Charlie Hebdo en heeft in de vijf jaar sinds de aanslag op haar collega's enkele opgemerkte boeken gemaakt over de troost die kunst en natuur kunnen bieden. Haar boek Delacroix, een geïllustreerde toespraak van schrijver Alexandre Dumas over schilder Eugène Delacroix, is trouwens ook genomineerd voor de albumprijzen in Angoulême. Zelf krijgt ze een grote tentoonstelling op het festival.Met Meurisse is opnieuw een vrouw genomineerd. Het nieuwe systeem, dat de prijs moest vervrouwelijken, lijkt dus te hebben gewerkt. Vier jaar geleden kreeg het festival nog zware kritiek omdat er te weinig vrouwen op de longlist stonden.Vorig jaar won trouwens een vrouwelijke auteur, de Japanse Rumiko Takahashi, van wie in het Nederlands alleen een deel van haar historische geestenserie Inuyasha verscheen. Wereldwijd verkocht ze meer dan 200 miljoen strips. Ze heeft vooral succes gehad met Ranma 1/2, over een jonge vechtersbaas die in een meisje verandert als hij in contact komt met water, en Maison Ikkoku. Net zoals bij de vorige Japanner die de Grote Prijs won, Katsuhiro Otomo van Akira, zal de bijdrage van Takahashi aan het festival bijzonder beperkt blijven: ze heeft een affiche getekend en een interview laten filmen. Normaal krijgt de winnaar van vorig jaar een grote overzichtstentoonstelling, maar dat vond Takahashi naar verluidt te veel werk op te korte termijn.Tekst gaat verder onder de afbeelding.Mogelijk komt er wel ander hoog bezoek naar het festival. Emmanuel Macron en zijn Minister van Cultuur Franck Riester komen namelijk naar het festival te komen, nadat de Franse staat 2020 heeft uitgeroepen tot jaar van het stripverhaal. Het is van François Mitterrand in 1985 geleden dat een president in functie nog naar Angoulême afzakte.Of het een fijn bezoek wordt, is nog maar de vraag, want in heel het opzet van L'Année de la bande dessinée zijn het vooral de auteurs die zich vergeten voelen. Ze verdienen steeds minder, toonde een onderzoek aan, en een groot deel van hen leeft onder de armoedegrens. De artistiek directeur van het festival van Angoulême legde in een interview eerder deze week nog de vinger op de wonde: de stripuitgevers stellen het goed en er worden ook nog steeds heel veel strips verkocht in Frankrijk, maar door overproductie - meer dan 5000 nieuwe strips per jaar - daalt de gemiddelde verkochte oplage en verdienen de auteurs te weinig royalties. De afgelopen jaren werd er ook nog beknibbeld op hun sociale rechten en heeft de pensioenhervorming de stakingsbereidheid in heel Frankrijk aangewakkerd. De stripauteurs overwegen zelfs om op vrijdagnamiddag collectief hun activiteiten op het festival neer te leggen. Veel Belgische toetsen zijn er dit jaar niet in het programma van het festival. De Brusselse Dominique Goblet en de Waalse artiest Dominique Théâte zijn wel genomineerd voor de albumprijzen met hun prachtige samenwerking L'Amour dominical. Brecht Evens, vorig jaar nog bekroond in Angoulême, behoort dan weer tot een select clubje auteurs dat is uitverkoren om de Franse treinstations te verfraaien tijdens het festival. Onder andere in Parijs en Rijsel hangt werk van hem.