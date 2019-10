3 star star star star star

Op een dag kom je De denkbeeldige vriend van je leven tegen en ga je het bos in. God - of de duivel - weet wat je te wachten staat als je er weer uit komt.

Christopher en zijn moeder Kate zijn op de vlucht voor zijn gewelddadige stiefvader. Ze verschuilen zich in het dorpje Mill Grove, Pennsylvania. De mensen spreken er nog altijd over David, een jongen die vijftig jaar geleden verdween en nooit is teruggevonden. Achter de keurige gevels worstelen heel wat inwoners bovendien met verwoestende problemen: alcoholisme, incest of intens schuldgevoel.

...