De Prix Goncourt, de meeste prestigieuze Franse literatuurprijs, is woensdag toegekend aan de Senegalees Mohamed Mbougar Sarr voor zijn roman 'La plus secrète mémoire des hommes', die geïnspireerd is op het lot van de Malinese schrijver Yambo Oulologuem.

Mbougar Sarr (31) is de eerste Sub-Saharaanse schrijver die de prestigieuze prijs wint. Ook is hij een van de jongste ooit. Hij kreeg zes stemmen in de eerste ronde, zo maakte Philippe Claudel, de secretaris-generaal van de Prix Goncourt, in Parijs bekend.

Andere stemmen gingen naar Sorj Chalandon voor 'Enfant de salaud' en de Haïtiaan Louis-Philippe Dalembergt voor 'Milwaukee blue'. 'Le voyage dans l'Est' van Christine Angot, die vorige week de Médicis-prijs kreeg, kreeg geen stem.

'Met deze jonge auteur keren we terug naar de beginselen van het testament van Edmond de Goncourt (de Franse schrijver en criticus die de Académie Goncourt oprichtte, die sinds 1903 de Prix Goncourt uitreikt, nvdr). Hij is 31 jaar, heeft enkele boeken te gaan. Hopelijk neemt de Goncourt-prijs zijn verlangen niet weg om door te gaan', zei Claudel.

De Prix Goncourt, die uitgereikt werd door een jury van zeven mannen en drie vrouwen, is goed voor een symbolische cheque van 10 euro. Maar hij garandeert wel de verkoop van honderdduizenden exemplaren. Hervé Le Tellier, met 'L'Anomalie' de voorganger van Mohamed Mbougar Sarr, verkocht zelfs meer dan een miljoen boeken in een jaar.

'La plus secrète mémoirer des hommes' is de vierde roman van Mohamed Mbougar Sarr. Het boek gaat over hoe de jonge Senegalese schrijver Diégane Latyr Faye in 2018 een mythisch boek uit 1938 ontdekt, 'Le labyrinthe de l'inhumain'. De auteur, destijds de 'zwarte Rimbaud' genoemd, is uit beeld geraakt, sinds het schandaal dat bij de publicatie van zijn boek losbarstte. Diégane raakt gefascineerd en volgt het spoor van de mysterieuze T.C. Elimane.

