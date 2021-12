Arnon Grunberg heeft maandag de P.C. Hooft-prijs voor proza gewonnen. Het Nederlandse Literatuurmuseum wil de prijs in mei aan hem uitreiken. Volgens de jury heeft Grunberg een 'immense bijdrage geleverd aan de Nederlandse literatuur'. Aan de oeuvreprijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro.

Grunberg noemt de P.C. Hooft-prijs een grote eer en vindt de prijs 'de mooiste die je als auteur kunt winnen'. Dat hij de prijs ontvangt voor verhalend proza maakt hem extra blij. 'Dat is wat mij betreft het belangrijkste dat ik heb geschreven.' Hij is dankbaar voor het juryrapport, al wil hij naar eigen zeggen niet te lang stil blijven staan bij de lof. 'Dan blijf je ook minder scherp', aldus Grunberg.

Dansproject

De schrijver is dit jaar vijftig geworden en wint de prijs voor proza op relatief jonge leeftijd. Zijn eerste roman, Blauwe maandagen, kwam uit in 1994 en ontving twee prijzen. In de jaren erna schreef Grunberg meer bekroonde bestsellers, zoals Tirza (2006) en Moedervlekken (2016). Voor zijn oeuvre won hij in 2009 al de Constantijn Huygens-prijs en in 2010 de Frans Kellendonk-prijs.

Grunberg werkt momenteel samen met dichter Charlotte Van den Broeck aan een dansproject. 'Ik ben zelf geen danser, ik schaam me zelfs om te dansen. Als schrijver ben ik geneigd om het lichaam te vergeten.' Juist daarom besloot hij samen met Van den Broeck een dansvoorstelling te maken om uit zijn comfortzone te stappen. Zodra de voorstellingen eind februari beginnen, gaat hij beginnen aan een nieuwe roman.

Maatschappelijk betrokken

De P.C. Hooftprijs bestaat sinds 1947, het jaar waarin de driehonderdste sterfdag van dichter en toneelschrijver Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) werd herdacht. De jury was het unaniem eens over de winnaar in 2022. Grunberg is volgens de juryleden nieuwsgierig en maatschappelijk betrokken. In het rapport noemen de juryleden zijn ambitie, productiviteit en intellectuele kracht 'ongeëvenaard'.

De prestigieuze P.C. Hooft-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan Nederlandse schrijvers, om de beurt voor een wisselend genre: verhalend proza, beschouwend proza of poëzie. Dichter Alfred Schaffer nam bij de vorige editie de prijs voor poëzie in ontvangst. De jury noemde hem 'een poëet die zonder met modes mee te waaien midden in deze tijd staat'. In 2020 kreeg Maxim Februari de prijs voor beschouwend proza. In 2019 nam de inmiddels 101-jarige schrijfster Marga Minco de laatste P.C. Hooft-prijs voor proza in ontvangst. De jury stelde dat zij de Nederlandse stem was geworden in de Europese oorlogsliteratuur.

