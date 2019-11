4 star star star star star

Rachel Cusk laat zien dat achter het alledaagse diepgang schuilt. Coventry biedt u een blik achter de schermen van de werkelijkheid.

In het Engels bestaat een rare uitdrukking: wanneer je iemand 'naar Coventry stuurt' bestraf je die persoon met stilzwijgen. Schrijfster Rachel Cusk, die regelmatig met haar vader en moeder in aanvaring komt, kent het verdict maar al te goed: 'Soms duurt het even voor ik doorheb dat mijn ouders me naar Coventry hebben gestuurd. Het lijkt een beetje op het kapotgaan van een verwarmingsketel; er ontploft niets, er is niets dramatisch te zien of te horen, er bekruipt je alleen een onbehaaglijk gevoel als gevolg van de geleidelijk dalende temperatuur dat je vaak pas verrassend laat - afhankelijk van hoe ...