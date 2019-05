Rob van Essen heeft met zijn roman 'De Goede Zoon' de Libris Literatuur Prijs 2019 gewonnen, een bedrag van 50.000 euro voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Juryvoorzitter Jet Bussemaker heeft dat maandagavond bekendgemaakt in het Amstel Hotel in Amsterdam.

'Met al zijn bizarre invallen, groteske wendingen, lijnen en lagen laat van Essens meesterwerk ons zien en voelen wat het betekent om te leven in deze tijd, met zijn overdaad aan vrije tijd en luxe, met zijn robots en computers, een tijd waarin alles en iedereen constant in de gaten wordt gehouden en waar nodig van bovenaf gecorrigeerd', oordeelde de jury, die ruim tweehonderd boeken las.

In De Goede Zoon gaan twee mannen, van wie er een net zijn moeder heeft moeten begraven, op zoek naar verlossing en vergetelheid. Ze doen dat in een herkenbare wereld, met akelige trekjes en veel vreemde gebeurtenissen. De invoering van het basisinkomen, ironische robots en spraakzame zelfrijdende auto's spelen een rol.

Het boek valt moeilijk samen te vatten en laat zich ook niet zomaar in een hokje stoppen. Aan de oppervlakte gaat het over een 60-jarige man die samen met een oude vriend een autoreis maakt en onderweg herinneringen ophaalt aan vroeger en aan zijn pas overleden moeder.

Het was niet de eerste keer dat vanEssen kans maakte op de Libris Literatuur Prijs. In 2009 was hij genomineerd met Visser, maar toen won de Vlaming Dimitri Verhulst met Godverdomse dagen op een godverdomse bol.

De andere genomineerden waren Jan van Aken, Johan de Boose, Esther Gerritsen, Bregje Hofstede en Ilja Leonard Pfeijffer. Vorig jaar won Murat Isik de prijs met zijn roman Wees onzichtbaar.