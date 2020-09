De Argentijnse ontwerper Joaquin Salvador Lavado, alias Quino, de bedenker van Mafalda, het ondeugende meisje met zwart haar, is woensdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn redacteur, Daniel Divinsky, bekend.

'Quino is dood. Alle goede mensen in het land en over de hele wereld zullen om hem rouwen', schreef hij op zijn Twitter-account.

