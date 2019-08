0 star star star star star

De Franse successchrijver Philippe Claudel gooit het roer radicaal om, met schipbreuk tot gevolg. Verbijsterd kijk je toe hoe een meester zich de dieperik in schrijft.

Kerstcadeautjes, altijd moeilijk. De verteller in Onmenselijk koopt voor zijn vrouw drie mannen. 'Voor elke opening één.' In afwachting van middernacht ketent hij ze aan de kerstboom, maar ondanks de kleurrijke strikken en haar voorliefde voor seksuele uitspattingen, is de vrouw des huizes niet opgezet met haar presentje: 'Waarom zit er een zwarte bij?' De man begraaft het drietal dan maar in de tuin. 'Kerstdag is een van de leegste dagen van het jaar. Die vat in zijn eentje de gehele verbijstering van het bestaan samen.' Wederom geen vrolijke kerstfeest.

...