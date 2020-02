Met het eerste deel van een nieuwe reeks over de Franse revolutie wonnen Florent Grouazel en Younn Locard zaterdagavond de Fauve d'Or op het Internationaal stripfestival van Angoulême. Clyde Fans van de Canadees Seth kreeg de juryprijs. De Belgen Dominique Goblet en Dominique Théâte konden hun nominatie niet verzilveren.

Zaterdagavond zijn op het internationaal stripfestival van Angoulême de albumprijzen, de Fauves, uitgereikt. Uit een longlist van 43 stripalbums koos een jury onder leiding van de Franse stripauteur Marion Montaigne de belangrijkste prijzen.De Fauve d'or, de prijs voor het beste album, ging naar Révolution 1, Liberté, het eerste deel van een grondig gedocumenteerde reeks over de Franse revolutie, van de Franse dertigers Florent Grouazel et Younn Locard, die strip studeerden aan Saint-Luc in Brussel. Clyde Fans van de Canadees Seth kreeg de Juryprijs. Seth werkte twintig jaar aan het verhaal van twee broers die een ventilatorenzaak overnemen van hun vader die hen verlaten heeft.De Fauve voor de beste serie werd toegekend aan Dans l'abîme du temps van de Japanse auteur Gou Tanabe, een verstripping van verhalen van H.P. Lovecraft. Lucarne van de Engelsman Joe Kessler kreeg de prijs voor de revelatie van het jaar. Het is een verhaal over de emotionele wereld van kinderen in opvallende kleuren: vooral geel, groen en rood.De Fauve voor de durf ging naar Acte de dieu van Giacomo Nanni, een van de stichters van het avantgardetijdschrift Canicola, waarin ook Olivier Schrauwen publiceerde. Nanni laat niet de mensen, maar de hele natuur aan het woord over een aardbeving in de Apennijnen.De patrimoniumprijs, voor een geslaagde heruitgave, ging naar uitgeverij Cornélius voor La main verte et autres récits van de Franse Edith Zha et Laurence Claviloux, die onder andere voor het tijdschift Métal Hurlant veel parodieën op bekende verhalen en sprookjes maakten.De publieksprijs ging naar de vrouwenvoetbalstrip Saison des Roses van Chloë Wary. De prijs voor de beste detectivestrip, die door de Franse spoorwegen wordt gesponsord, werd toegekend aan No direction van Emmanuel Moynot, een road trip met twee jonge seriemoordenaars. Fabien Vehlmann en Gwen de Bonneval kregen voor Le dernier Atlas de Prix Goscinny, een scenarioprijs die door de familie van de overleden René Goscinny wordt georganiseerd. Het Kroatische striptijdschrift Komikaze kreeg de prijs voor de alternatieve strip.Woensdag ging de Grote Prijs, de oeuvreprijs van het festival, al naar de Franse auteur Emmanuel Guibert. De Fauve voor de beste jeugdstrip werd donderdag toegekend aan Les Vermeilles van Camille Jourdy. Die voor de beste strip voor een jongvolwassen publiek was voor Le tigre des neiges van Akiko Higashimura.Zoals gewoonlijk zijn haast geen van de bekroonde strips al in het Nederlands vertaald. Alleen een deel van Seths Clyde Fans verscheen ooit in het Nederlands als Ventilatoren.Twee herontdekte auteurs aan wie het festival dit jaar een tentoonstelling wijdde, werden tijdens de ceremonie nog speciaal in de bloemen gezet: Laurence Claviloux, van wie het werk ook al werd bekroond met de patrimoniumprijs, en de Japanner Yoshiharu Tsuge kregen een speciale ere-Fauve voor hun carrière.Zondag eindigt de 47ste editie van het festival, die in het teken stond van het protest van de auteurs tegen hun hachelijke financiële situatie. Meer dan 400 auteurs en uitgevers legden vrijdag een uur het werk neer en demonstreerden in de stad. Donderdag kwam dan weer voor het eerst sinds 1985 een Franse president in functie naar het festival. Macron kwam om het overheidsinitiatief '2020, l'année de la bande dessinée' officieel aan te kondigen, maar kreeg veel kritiek omdat het op maat van de uitgevers en niet van de auteurs is gesneden.