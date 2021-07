Stad Oostende organiseert van 18 tot 20 maart 2022 voor het eerst een non-fictieboekenfestival. Het festival komt er naar aanleiding van de eerste uitreiking van de Boon-prijzen, de nieuwe Vlaamse literatuurprijzen, in Oostende op 24 maart.

Op 24 maart 2022 worden in Oostende voor het eerst de Boon-prijzen uitgereikt met een prijzenpot van 100.000 euro. In aanloop daarvan organiseert de stad ook de eerste editie van een non-fictieboekenfestival. Het festival legt de focus op brede non-fictie: van literaire non-fictie over kunstboeken naar kookboeken. Het festival zal niets weghebben van een boekenbeurs, maar wordt een echt festival in de hele stad met lezingen, debatten, tentoonstellingen, concerten en andere activiteiten.

'Het festival moet een zo groot mogelijke groep mensen warm maken voor non-fictieparels die niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen', klinkt het bij de organisatie.

Het festival zal ook oog hebben voor de genomineerden van de Boon-prijzen. Er komt zowel een Boon voor kinder- en jeugdliteratuur als een voor fictie en non-fictie. Aan beide is een prijs van 50.000 euro verbonden.

