De Nederlandse schrijver Hafid Bouazza is op 51-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al langer met een slechte gezondheid en stierf donderdag in een ziekenhuis in zijn woonplaats Amsterdam, meldt uitgeverij Querido.

Hafid Bouazza werd geboren op 8 maart 1970 in Marokko. Hij debuteerde in 1996 met de verhalenbundel De voeten van Abdullah, waarmee hij de E. du Perronprijs won. Ook kreeg de schrijver veel lof voor de roman Paravion (2003), die hem een nominatie voor de AKO Literatuurprijs opleverde en werd bekroond met De Gouden Uil. Zijn laatste roman Meriswin kwam uit in 2014.

De Nederlandse auteur vertaalde poëzie uit het Arabisch, Frans en Engels. Ook schreef hij toneelstukken en essays, zoals het Boekenweekessay van 2001: Een beer in bontjas. In 2003 kreeg hij de Amsterdamprijs voor de Kunst en in 2014 werd Bouazza door de vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar.

Met kunstenaar Marlene Dumas maakte hij een uitgave van Shakespeares Venus en Adonis en eerder deze maand zou van hun hand een vergelijkbare uitgave uitkomen van Het Parijse spleen van Charles Baudelaire, ter gelegenheid van Baudelaires 200e verjaardag. Hafid Bouazza werkte ook nog aan een roman, die bij uitgeverij Hollands Diep zou verschijnen.

Bouazza, die in 1977 met zijn ouders naar Nederland verhuisde, studeerde Arabische taal- en letterkunde in Amsterdam. Hij laat twee zonen achter.(Belga)

Hafid Bouazza werd geboren op 8 maart 1970 in Marokko. Hij debuteerde in 1996 met de verhalenbundel De voeten van Abdullah, waarmee hij de E. du Perronprijs won. Ook kreeg de schrijver veel lof voor de roman Paravion (2003), die hem een nominatie voor de AKO Literatuurprijs opleverde en werd bekroond met De Gouden Uil. Zijn laatste roman Meriswin kwam uit in 2014. De Nederlandse auteur vertaalde poëzie uit het Arabisch, Frans en Engels. Ook schreef hij toneelstukken en essays, zoals het Boekenweekessay van 2001: Een beer in bontjas. In 2003 kreeg hij de Amsterdamprijs voor de Kunst en in 2014 werd Bouazza door de vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar. Met kunstenaar Marlene Dumas maakte hij een uitgave van Shakespeares Venus en Adonis en eerder deze maand zou van hun hand een vergelijkbare uitgave uitkomen van Het Parijse spleen van Charles Baudelaire, ter gelegenheid van Baudelaires 200e verjaardag. Hafid Bouazza werkte ook nog aan een roman, die bij uitgeverij Hollands Diep zou verschijnen. Bouazza, die in 1977 met zijn ouders naar Nederland verhuisde, studeerde Arabische taal- en letterkunde in Amsterdam. Hij laat twee zonen achter.(Belga)