Nederlandse schrijver A.L. Snijders overleden

De Nederlandse schrijver A.L. Snijders (1937) is maandagochtend plotseling overleden. Dat meldt AFdH Uitgevers. Snijders is een pseudoniem van Peter Cornelis Müller. Hij was de bedenker van een nieuw literair genre dat het zeer korte verhaal (zkv) wordt genoemd.

