De Nederlandse schrijfster Lale Gül is bezig met een tweede boek. Dat zal gaan over de nare nasleep van haar eerste boek en over intrigerende ontmoetingen. Dat meldt Gül zaterdag in haar eerste column in Het Parool.

Gül werd online bedreigd sinds haar boek 'Ik ga leven' uitkwam. In de roman, die gaat over een Turks streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid.

In het kader van die zaak werd in april in België een 15-jarige jongen aangehouden voor het online bedreigen van Gül.

Eerder zei de Nederlandse schrijfster nog dat ze een tweede boek niet zag zitten na de ophef die haar debuutroman 'Ik ga leven' had veroorzaakt. In haar column beschrijft Gül wat haar ten deel viel na publicatie: 'Ik kreeg de meest macabere doodsbedreigingen, foto's van vuurwapens, filmpjes van IS-strijders, berichten als 'we zijn overal in Amsterdam actief', om maar te zwijgen van de kankerslet-berichten die me links en rechts om de oren vlogen.'

